Így készül Steve Vai gitárja

Ahhoz, hogy ma ámuljunk egy kicsit nincs szükség arra, hogy ismerjük a címben említett művész munkásságát, vagy akár a nevét. Senki ne érezze magát rosszul, akinek fogalma sincs róla, hogy ki a világ egyik legmenőbb gitárosa, kinek játékát ezer kilométerről is megismerni. Tényleg nem ez a lényeg.

A hozzá hasonló fickók, munkásságuk okán, bejáratosak a legnagyobb gitárcégekhez. Egy menő gitárosnak van rá lehetősége, hogy maga alakítsa ki hangszerét úgy, hogy leginkább megfeleljen az elvárásainak. Ezt mi is megtehetjük, de nekünk egy kicsivel több pénzre, vagy gyakorlásra van szükségünk ehhez.

Tény, hogy sok mindenből lehet gitárt készíteni, akár gördeszkából, vagy szivardobozból is, viszont ha komolyan gondoljuk a dolgot, akkor be kell lássuk, hogy sok minden befolyásolja egy hangszer használati értékét. Kezdve a konstrukciótól, hogy egy egész fából alakítják-e ki a gitárt, vagy esetleg csavarozott, netán ragasztott nyakkal készítik, az alapanyagokon, a felszereltségen át egészen az elektronikáig.

Tekintve, hogy Steve Vai Ibanez gitárokat használ, ma a nagy múltú japán cég főhadiszállására látogatunk el az alábbi videó segítségével. A felvételen végigkísérhetjük a gitár elkészítésének folyamatát a tervezéstől egészen a késztermékig. A Woody JEM Custom névre keresztelt hangszer egyébiránt 2015-ben készült a Vai Akadémia "All About the Guitar" táborához. Ha van szép szakma, akkor a hangszerkészítés biztos, hogy az. Bizonyíték erre az alábbi filmecske. Jó szórakozást!

A poszt alapanyagát egyébként a guitarplayer.com oldalról loptuk.

A végére pedig álljon itt egy klippel alátámasztott személyes megjegyzés arról, hogy szerintem miért igazán szerethető zenész Steve Vai. Ehhez szerintem érdemes elmerülni a szólókarrierjén kívűli munkásságában, mondjuk az alábbi dal segítségével. Steve Vai egy lemez erejéig szerepet vállalt a Whitesnake zenekarban. Ez nem most volt. A lényeg, hogy amennyiben egy virtuóz gitáros képes egy zenekarban pusztán egy gitáros lenni, alázatosan részt venni annak munkájában és nem szétgitározni a zenét, akkor szerintem kiváló szakemberrel van dolgunk. Köszönöm a figyelmet!

Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg ismerőseiddel. Ha nem, akkor is.

Csatlakozz a Furdancs Facebook-közösségéhez! Nem fogjuk megbánni.